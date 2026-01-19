Aslan Kral'ın yönetmenlerinden biri olan ve Aladdin, Güzel ve Çirkin ve Küçük Deniz Kızı gibi filmlerde de çalışan Disney film yapımcısı Roger Allers, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Allers, Rob Minkoff ile birlikte 1994 yapımı Aslan Kral'ı yönetti ve bu film, tüm zamanların en yüksek gişe hasılatına sahip geleneksel animasyon filmi olma özelliğini koruyor. Allers'ın Walt Disney Şirketi'ndeki meslektaşı Dave Bossert, Pazar sabahı sosyal medyada yaptığı açıklamada, Allers'ı "olağanüstü yetenekli bir sanatçı ve film yapımcısı, Disney Animasyon rönesansının gerçek bir direği" olarak anarak ölümünü duyurdu.

ROGER ALLERS ÇALIŞMALARI

1949’da New York’ta doğan ancak Arizona’da büyüyen Allers, beş yaşındayken Disney’in Peter Pan filmini izledikten sonra animasyona ilgi duymaya başladı. Disney kariyerine Tron’da storyboard ekibinde yer alarak adım atan Allers; Oliver & Company, The Rescuers Down Under ve Küçük Deniz Kızı gibi yapımlarda storyboard sanatçısı olarak çalıştı. Ardından Güzel ve Çirkin’de hikâye sorumluluğunu üstlendi ve Aladdin’in yapım sürecinde yer aldı.

Allers, 1994’te Rob Minkoff ile birlikte Aslan Kral’ı yönetti. Film, 1994’ün en yüksek hasılat yapan yapımı olurken, bir dönem Jurassic Park’ın ardından tüm zamanların en çok gişe yapan ikinci filmi konumuna yükseldi. Aslan Kral, bugün hâlâ en yüksek hasılatlı el çizimi animasyon filmi olma özelliğini koruyor; dünya genelinde 55 milyondan fazla kopya satarak ev videosunda da rekor kırdı.

Allers ve Minkoff, Aslan Kral ile En İyi Müzikal ya da Komedi dalında Altın Küre kazandı. Allers ayrıca Irene Mecchi ile birlikte filmin Broadway uyarlamasını kaleme aldı; yapım 1998’de Tony Ödülü kazanarak dünyanın dört bir yanında sahnelenmeye devam etti.

Usta sinemacı, Disney’de çalıştığı dönemde Lilo & Stitch’te ve daha sonra The Emperor’s New Groove’a dönüşecek projenin hikâye aşamasında da görev aldı. Disney sonrası kariyerinde ise Jill Culton ile birlikte Open Season’ı yöneterek Sony Pictures Animation’ın ilk uzun metrajlı animasyon filmine imza attı.





