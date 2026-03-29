Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine açtığı sürpriz telefona ilişkin ilk kez konuştu. Kaygılaroğlu, “Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Sonra en son ben kapattım telefonu” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde ‘Bozo’ karakterini canlandıran oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nu arayarak tebrik etmişti.

Bahçeli, dizinin uyuşturucu madde konusundaki hassasiyetini örnek göstererek "Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek, tüm ekibe başarılar dilerim” demişti.

REPLİĞİ GÜNDEM OLMUŞTU

Bahçeli ve Kaygılaroğlu arasındaki sürpriz telefon görüşmesi sonrasında Uraz Kaygılaroğlu dizideki bir sahnesinde "Tam umudumu kaybetmiştim. Gördüm, gördüm bir devlet var. Ama gizli ama derin bir devlet var" repliğini kullanmıştı. Bu repliğin Bahçeli’ye bir mesaj olduğu iddia edilmişti.

İLK KEZ KONUŞTU

‘Bozo’ karakteri ile gündem olan oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Fatih Altaylı’nın YouTube programına konuk oldu. Kaygılaroğlu, Bahçeli ile arasındaki telefon görüşmesine dair ilk kez konuştu.

"DERİN BİR SESSİZLİK YAŞANDI"

Kendisini öven Bahçeli'ye teşekkür eden oyuncu “Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu” dedi.

DİZİNİN KONUSU NE?

NOW TV'da yayınlanan Yeraltı dizisi, ailesinin intikamını aldıktan sonra hapse giren Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş), özgürlüğüne kavuşup yeraltı dünyasının tehlikeli kartelleriyle ve sevdiği kadının en yakınındaki adamla evlenmiş olması gerçeğiyle yüzleşmesini konu alan aksiyon-dram türünde bir dizidir.

Yeraltı dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler;

Deniz Can Aktaş Haydar Ali Aslan Devrim Özkan Halide Ceylan Uraz Kaygılaroğlu Bozkurt Hanoğlu (Bozo) Sümeyye Aydoğan Sultan Hanoğlu Mehmet Yılmaz Ak Yılmaz Doğan Burak Sevinç Merdan Hanoğlu Ekin Mert Daymaz Ferhat Hanoğlu Ülkü Hilal Çiftçi Melek Aslan Hülya Gülşen Irmak Ümmü Gülsüm Mert Koray Şahinbaş Efraim Güney Atıf Emir Benderlioğlu Yavuz

