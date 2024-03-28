Banu Parlak adliyeyi birbirine kattı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 28 Mart 2024 20:18 - Güncelleme: 28 Mart 2024 20:26 - Güncelleme:

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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.