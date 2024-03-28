Banu Parlak adliyeyi birbirine kattı
Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat çiftinin güzellik merkezine silahlı saldırı düzenlediğine dair iddialarının ardından gündeme gelmişti.
İCRA MEMURUYLA TARTIŞTI
Parlak, bugün borçlu olduğu bir dosyayla ilgili Küçükçekmece Adliyesine geldi. Adliyede icra dosyasından dolayı icra memuruyla tartışan Parlak, adliyeyi birbirine kattı. Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
KÖPEĞİ, BAŞKA BİR KÖPEĞİ PARÇALAMIŞTI
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde bulunan lüks sitede yaşayan Banu Parlak’ın Drago isimli köpeği, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin köpekleri Leo'yu isimli köpeği saldırmıştı. Site sakinleri köpekleri güçlükle ayırmaya çalıştı. Leo'yu ağır yaralayan Banu Parlak'ın köpeği Drago, Yasemin Kılıç'ın da kolunu çizmişti. Olay sonrası veterinere götürülen Leo isimli köpek ölmüştü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı