Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, 19 Şubat’ta beyin kanaması geçirmiş ve tedavi altına alınmıştı. Sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

“Figüran Osman” tiplemesiyle hafızalara kazınan ve “Tatlı Kaçıklar” , “Seksenler” gibi dizilerde rol alan Yalçın Özden’in sağlık durumuyla ilgili gelişmeler sevenlerini üzmüştü. Beyin kanaması geçiren usta ismin son durumu belli oldu.

Beyin kanaması geçiren Yalçın Özden’den haber var! Kardeşi son durumunu açıkladı

“BİLİNCİ AÇIK”

78 yaşındaki Yalçın Özden’in müşahede altında tutulduğunu belirtildi. Kardeşi Mehmet Özden, “Henüz taburcu olmadı. Şu anda konuşabiliyor, bilinci açık. Doktorlar ne zaman taburcu olacağı konusunda bilgi vermedi. İki gün içinde normal odaya alınacak” dedi.

Öte yandan, Yalçın Özden’in oyuncu olan yeğeni Onur Özden, iki hafta önce yaptığı açıklamada, amcasının ameliyat olduğunu, her şey yoluna girdikten sonra ikinci bir operasyon geçireceğini duyurmuştu.

“ESKİ HIZIMIZ YOK” DEMİŞTİ

Yalçın Özden, 26 yıldır her sene oyun üreterek seyirci karşısında dur duraksız aile boyu sergiledikleri tiyatro oyunlarını ve hayata bakışını Anadolu Ajansı’na anlatmıştı. “Siz üretmekten hiç vazgeçmiyorsunuz. Neredeyse her yıl bir tiyatro oyunu yazıyor ve sahneliyorsunuz sanırım?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“Asla. Her yıl bir yetişkin oyunu yazarım. 2-3 yılda bir de çocuk oyunu yazarım. Belediyeler, turneler, kurumlar, bazen dernekler de oluyor. Ama o eski hızımız yok. Yani bir giderdik, 30 gün oynar gelirdik. Tiyatroyu 1998'de açtım. 26 yıl olmuş. Ama hiç durmadan her sene oyun yazdım. Her sene oynadık.”

