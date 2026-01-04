Geride bıraktığımız aralık ayında boşanacaklarını duyuran Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan çiftinden sürpriz bir açıklama geldi. Tiktok yayınında birlikte görüntü veren çift, barıştıklarını ilan etti.

Mehmet Ali Erbil, 2 yıldır aşk yaşadığı ve kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde nikâh masasına oturmuştu. Erbil ile Ceylan 3.5 ay sonra boşanma kararı aldıklarını doğrulayan hamlelerde bulunmuştu. Gülseren Ceylan, "Erbil" soyadını kullandığı Instagram sayfasını kapatmış, ünlü komedyen ise düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmıştı. Çiftin evliliklerinde 1 yılı doldurmadığı için anlaşmalı boşanamayacağı öğrenilmişti.

BARIŞMA AÇIKLAMASI GELDİ

Günler sonra ikilinin cephesinden "barışma" açıklaması geldi. Tiktok yayınında birlikte görüntü veren çift, evliliklerine bir şans daha verdi. Ceylan sorulara; "Barıştık evet! Evdeyim. Hayatta beni en çok seven insanın Mali olduğunu biliyorum ben." diyerek cevap verdi.

Ayrılığın nedeni yaş farkı nedeniyle yaşanan fikir ayrılıkları ve bitmek bilmeyen tartışmalar olduğu öne sürülmüştü.

Boşanacaklarını duyurmuşlardı! Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan barıştı mı?



GÜLSEREN CEYLAN 6'NCI EVLİLİĞİ OLDU

Mehmet Ali Erbil 1980’de evlendiği Muhsine Şehnaz Kamiloğlu ile 1982’de boşandı. İkili, 1985’te yeniden nikâh masasına oturdu ve 1986’da ise ayrıldı. Erbil, Nergis Kumbasar’la 1989’da evlenip 1996’da boşandı. Ünlü komedyen 2001’de evlendiği Sedef Altuntaş’la 2003’te ayrıldı. Erbil, 2005’te nikâh masasına oturduğu Tuğba Coşkun’la 2011’de boşandı. Erbil, son olarak Gülseren Ceylan ile Ağustos 2025’te evlendi. Mehmet Ali Erbil’in Sezin, Yasmin ve Ali Sadi isminde üç çocuğu var.

