Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Çağla Boz’un uyuşturucu testi pozitif çıktı. Boz’un evinde yapılan aramalarda daha önce 11 adet sentetik hap ele geçirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi eklendi. Daha önce sosyal medyada "Kızılcık Şerbeti" olarak bilinen Doğukan Güngör dahil 14 kişinin uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Son incelemeler sonucunda, oyuncu Çağla Boz’un kan ve saç örneklerinde de uyuşturucu maddeye rastlandığı belirlendi.

Çağla Boz’un uyuşturucu testi sonucu belli oldu

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

29 Haziran 1999 doğumlu olan Çağla Boz, 25 yaşında. İstanbul doğumlu olan Boz, aslen Balıkesirli.

Kariyerine moda dünyasında adım atan Boz, 5 Eylül 2019’da New York Fashion Week’te podyuma çıkarak adını duyurdu. Sosyal medya platformlarında da aktif olan Boz, geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Çağla Boz; Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk gibi dizi ve filmlerde rol aldı. Ayrıca Kör Nokta dizisinde Gece karakterini oynadı.

