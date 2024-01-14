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    Cem Yılmaz '100 milyon liralık villa' iddiasına ateş püskürdü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Ünlü komedyen ve oyuncu Cem Yılmaz, "Levent'teki lüks villasını 100 milyon TL karşılığında satışa çıkardı" iddialarını yalanladı. Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, evinin dronla görüntülenmesine ise adeta ateş püskürdü.

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    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yeni gösterisiyle yakında hayranlarının karşısına çıkmayı planlayan Cem Yılmaz, hakkında çıkan bir haber karşısında tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü! 10 Haber'den Müge Dağıstanlı, Yılmaz'ın İstanbul'un gözde semtlerinden Levent'teki lüks villasını 100 milyon liraya satışa çıkardığını ileri sürdü. Ayrıca haberde, Cem Yılmaz'ın emlakçısından bir ricada bulunduğu; konunun gizli kalmasını, evini internet üzerinden satışa koymamasını istediği iddia edildi. 

    "GÜLMEDİM, KOMİK DEĞİL"

    Ünlü komedyen ve oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinde söz konusu haberi yalanladı. Cem Yılmaz, evinin üzerinde dron uçurulmasını sert bir dille eleştirerek, "Bugün tuhaf bi şekilde curcuna yapılan fotoğraf, drone cekimi vs. ile haber yapılan 'evini satıyor' haberi artık şakadan çıktı ve maksatlı bir şeye dönüştü! Çok eğleniyorsunuz belli ama bu haberin amacı tam olarak nedir acaba? Uydurma olduğu gibi evin üstünde drone ne? O kısmı enteresan… Gülmedim, komik değil." sözleriyle hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. 

    Cem Yılmaz '100 milyon liralık villa' iddiasına ateş püskürdü

    BİLETLER 7 DAKİKADA TÜKENDİ 

    Öte yandan, Cem Yılmaz, Şubat ayında yeni gösterisiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. "CMXXIV" adını taşıyan yeni gösteri, 7 Şubat 2024 tarihinden itibaren Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

    Hafta içi satışa çıkan bu gösterinin biletleri sadece 7 dakika içinde tükenmişti. Talebin yoğun olması üzerine gösterinin VIP biletleri 4 bin 400 liradan 7 bin 500 liraya kadar çıktı. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cem Yılmaz
    Haberler > Magazin > Cem Yılmaz '100 milyon liralık villa' iddiasına ateş püskürdü
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