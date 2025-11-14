Ceyda Ateş’in sağlık sorunuyla başı dertte! “Ağrısı çekilmez halde” deyip dert yandı
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ateş, “Ağrısı çekilmez halde” diyerek takipçileriyle dertleşti.
- Ceyda Ateş, kolunda oluşan yırtık nedeniyle ağrı çekiyor.
- Tedaviye rağmen yırtık iyileşmedi.
- İyileşme şansı olup olmadığını merak eden oyuncu takipçilerine dert yandı.
“Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı “Hande” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.
Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu, son dönemde hem sağlık hem de kişisel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı sürdürüyor.
Güzel oyuncu, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girmiş, 2000 yılında dünyaya gelen kızı Talia ile ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan 37 yaşındaki Ateş, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.
“KOLUMDAKİ YIRTIK İYİCE İLERLEDİ”
Kolunda oluşan yırtığın tedaviye rağmen ilerlediğini söyleyen Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?”