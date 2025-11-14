Ünlü oyuncu Ceyda Ateş, son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini takipçileriyle paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ateş, “Ağrısı çekilmez halde” diyerek takipçileriyle dertleşti.

“Adını Feriha Koydum” dizisinde canlandırdığı “Hande” karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ceyda Ateş, bir süre sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne taşınarak hayatına orada devam etme kararı almıştı.

Sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunan oyuncu, son dönemde hem sağlık hem de kişisel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde kalmayı sürdürüyor.

Güzel oyuncu, 2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girmiş, 2000 yılında dünyaya gelen kızı Talia ile ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan 37 yaşındaki Ateş, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle hem fiziksel hem de duygusal olarak zor bir süreçten geçtiğini belirtti.

Ceyda Ateş, eşi Buğra ve kızı Talia ile...

“KOLUMDAKİ YIRTIK İYİCE İLERLEDİ”

Kolunda oluşan yırtığın tedaviye rağmen ilerlediğini söyleyen Ateş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Kolumdaki yırtık iyice ilerledi ve ağrısı çekilmez halde. Tedavi oldum ama etki etmedi. Ameliyat işin sonu ama olmak istemiyorum. Kolu böyle olup ameliyat olmadan iyileşen var mı?”

Ceyda Ateş, uzun süredir mücadele ettiği sağlık problemini sosyal medya hesabından takipçilerine açıkladı.

