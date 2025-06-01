Danla Biliç'i ölümle tehdit etmişti! Berk Çetin hakkında karar çıktı

Sosyal medya fenomeni Danla Biliç'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Berk Çetin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biliç, olayın ardından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

'Danla Biliç' olarak tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Aktepe (30), eski erkek arkadaşı Berk Çetin hakkında uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen geçtiğimiz aylarda darp edilmişti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Çetin, emniyet ifadesinde ise suçlamaları reddetmişti.

Öte yandan şüpheli, kısa bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

'DAYISINI ARAYARAK TEHDİT ETTİ' İDDİASI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan fenomen, serbest bırakılan Berk Çetin'in Kütahya'daki dayısını arayarak, "Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız" şeklinde tehditler savurduğunu iddia etti.

Danla Biliç, paylaşımında "Ben baya televizyonlarda izlediğim şeyi yaşıyorum. İlk duruşmamız görüldü ve 4 gün sonra tahliye oldu. Duruşmada hiç pişman olmadığı ve yaptıklarının arkasında olduğu halinden tavrından belliydi. Bugün dayımı arayıp 'Kızınızın ölüm haberini 3-4 güne alırsınız' gibi bir beyanda bulunmuş. Bu insan şu an dışarda, olan yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bu iddia üzerine ekipler harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI, YİNE SERBEST KALDI

İddialar sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, Berk Çetin'i Eyüpsultan'da bir adreste tekrar gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Berk Çetin, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

"ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR"

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Biliç, Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın kendisini telefonla aradığını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: