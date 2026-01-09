Eğlenceli ve samimi paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram’daki son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte çekilmiş bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Dermancıoğlu’nun kızının da yer aldığı bu paylaşım yorum yağmuruna tutuldu.

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, ‘Muhteşem Yüzyıl: Kösem’ ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ gibi birbirinden başarılı projelerde rol alan Esra Dermancıoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatına dair paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kanal D ekranlarında yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’ dizisinde oynadığı Mukaddes karakteriyle hafızalara kazınan 57 yaşındaki Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

KIZINI GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Dermancıoğlu son olarak kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu bir fotoğrafa Instagram’dan yer verdi. Ünlü oyuncunun kızını gören takipçileri, benzerlik karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Esra Dermancıoğlu’nun kızı Refia görenleri şaşkına çevirdi! Herkes aynı yorumu yaptı

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

836 bin takipçisi bulunan hesabından yeni karelerini paylaşan Dermancıoğlu, fotoğraflara “Refia ve anne yemekte”, “Anne kız” ve “Baba, anne, çocuk” notlarını düştü.

Kızı Refia için takipçileri “Ne kadar doğal bir güzellik. Şimdiki gençler gibi bir ton boya sürmemiş” , “İsminden daha zarif, daha güzel maşallah” , “Kızınızın doğallığı…” gibi yorumlarda bulundu.

