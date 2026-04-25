Kızı Eda Alanson’u 50 yaşında kaybeden usta sanatçı Mazhar Alanson’un son hali sosyal medyada gündem oldu. Alanson’un belirgin şekilde kilo verdiği dikkatlerden kaçmadı.

MFÖ grubunun sevilen ismi Mazhar Alanson’un kızı Eda Alanson, 4 Ekim 2024’te 50 yaşındayken vefat etmişti. Mazhar ve Hale Alanson çiftinin çocuğu olan Eda Alanson’un, gazetecilik ve metin yazarlığı yaptığı biliniyordu. Mazhar Alanson, ilk eşi Hale Alanson ile 1972 yılında evlenmişti.

EDA ALANSON NEDEN ÖLDÜ?

Eda Alanson’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilmişti.

Evlat acısıyla sessizliğe bürünmüştü… Mazhar Alanson’un son hali üzdü

“BAŞKA ÇAREN YOK, ÜZÜLÜYORSUN”

76 yaşındaki sanatçı Mazhar Alanson, kızının vefatının ardından yaptığı ilk açıklamada, “Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrını veriyor. Bir de isyan etmezsen... İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi... Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum, evde huzurlusun, kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin” ifadelerini kullanmıştı.

Evlat acısıyla sessizliğe bürünmüştü… Mazhar Alanson’un son hali üzdü

SON HALİYLE ŞAŞIRTTI

Kızının vefatının ardından bir süredir gözlerden uzak olan usta sanatçıdan yeni bir kare paylaşıldı.

Evlat acısıyla sessizliğe bürünmüştü… Mazhar Alanson’un son hali üzdü

Mazhar Alanson’un şarkıcı İlyas Yalçıntaş ile bir araya geldiği görüntüde yer aldığı görülürken, usta ismin gözle görülür şekilde kilo verdiği dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası