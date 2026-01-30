Geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ayrıldığını duyuran sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye’yi terk ettiğini duyuran ve Endonezya’nın Bali Adası’na gittiği öğrenilen Merve Taşkın hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma kapsamında Taşkın hakkında yakalama kararı verildi. Aynı dosyada iş adamı Alpaslan Kaya için de yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

TÜRKİYE'Yİ TERK ETMİŞTİ

Merve Taşkın, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla Türkiye’den ayrıldığını duyurmuştu. Yaşadığı sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Taşkın, son dönemde yoğun bir psikolojik baskı altında olduğunu, bu nedenle uyku problemleri yaşadığını ve sürekli tedirginlik hali içinde bulunduğunu ifade etmişti.

“HER KAPI ÇALDIĞINDA POLİS GELDİ SANIYORDUM”

Açıklamasında, “Her kapı çaldığında polis geldi sanıyordum” diyen Taşkın, olası bir gözaltı ihtimaline karşı önlem aldığını söylemişti. Taşkın, yatağının yanında yedek kıyafet bulundurduğunu, evcil kedisi için ise evin farklı noktalarına mama ve su bıraktığını dile getirmişti.

Taşkın, bu şekilde yaşamaya artık dayanamadığını fark ettiğini ve kendisine doğum günü hediyesi olarak Türkiye’ye tek yön bilet aldığını söylemişti. Ardından Taşkın’ın Endonezya’nın Bali Adası’nda bulunduğu öğrenilmişti.



