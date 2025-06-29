Haberi alınca havalara uçtu! İtalya'dan Ahmet Kural'a...

"Gassal" adlı dizide başrol oynayan Ahmet Kural, canlandırdığı "Baki" rolüyle İtalya'da ödüle layık görüldü.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrolü Kural, Italian Global Series Festival'de Uluslararası Yarışma'nın "Komedi" kategorisinde "Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.

İtalya'nın, Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşen festivalde, Kural'ın canlandırdığı "Baki" karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performans, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.

AHMET KURAL'IN ÖDÜL TÖRENİNDE YAPTIĞI AÇIKLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Gassal" dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikaye sunduğunu vurguladı.

Ödülünü bu hikayeye emek veren herkes adına aldığını ifade eden Kural, "Bu hikayeyi milyonlarla tanıştıran TRT'ye ve tabii platformuna, yapımcımıza, senaristimize ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü beni destekleyen aileme ithaf ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'GASSAL' DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkayan Baki, onlar gibi olmamak için çabalamaya başlar. Hayatı boyunca uzak kaldığı şeylerle yüzleşir. Sosyalleşmeyi, evlenmeyi, toplum içine karışmayı deneyimler. Fakat 30'lu yaşlarına kadar bilinçli uzak durduğu şeyler onun için gerçekten de anlamsızdır. Instagram için sürekli fotoğraf çekilen gençler, sırf adet yerini bulsun diye yapılan evlilikler, arkadaş çevresinde söylenen pembe yalanlar onun için saçmadır. Kendisini yıkayacak birilerini bulma telaşı ile giriştiği bu yolda toplumu objektif bir gözle inceleme imkanı bulur. Bu yolculuğun sonunda ise geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşerek, yaşadığı kaygının temelinde ölüm korkusunun olduğunu keşfedecektir.