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Hasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı

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Hasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı
Hasan Doğru, O Ses Türkiye, Diyet, Haber

Magazin Haberleri

O Ses Türkiye'nin 2014 şampiyonu Hasan Doğru 40 kilo birden verdi, sosyal medyada gündem oldu. Görenler şaşkınlığını gizleyemediği Doğru'nun son haline yorum yağdı. İşte iğne ipliğe dönen Hasan Doğru'nun son hali…

O Ses Türkiye yarışmasıyla hafızalara kazınan Hasan Doğru'nun hayatı yarışmanın ardından çok değişti. Doğru diyete girdi ve yıllardır veremediği kiloları verdi.

Hasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı - 1. Resim

Doğru, tam olarak 40 kilo verdi. Adını geniş kitlelere duyuran, Doğru’nun son hali sosyal medyada çok konuşulmayı başardı. Doğru'nun yeni halini görenler; 'Çok değişmiş', 'Bu nasıl değişim', 'Resmen erimişsin' gibi yorumlar yaptı.

Hasan Doğru tam olarak 40 kilo verdi! Tığ gibi hali görenleri şaşırttı - 2. Resim

HASAN DOĞRU KİMDİR?

Hasan Doğru, 4 Nisan 1987 yılında Zonguldak Kozlu'da dünyaya geldi. Baba tarafından aslen Ordulu olduğu bilinmektedir. Liseden sonra Tiyatro Arın adlı grupta rol alıp, tiyatro sınavlarına çalışmaya başladı.

Düzenleyen:  - Magazin
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