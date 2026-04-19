TGRT Haber ekranlarında yayınlanan ve Yasemin Bozkurt’un sunumuyla izleyiciyle buluşan “Yasemin’in Penceresi” programının bu haftaki konuğu, sevilen oyuncu İlker Aksum oldu. Hem özel hayatına hem de kariyerine dair samimi itiraflarda bulunan ünlü isim, stüdyoda zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 53 yaşında baba olmanın hayatında yepyeni bir sayfa açtığını dile getiren Aksum, eşi Dilay Ekmekçioğlu ve kızı Lila ile yaşadığı mutluluğu anlattı.

2023 yılında nefes koçu Dilay Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturan İlker Aksum, baba olmanın kendisi için ne ifade ettiğini içten sözlerle açıkladı. Duygularını saklamayan oyuncu “53 yaşında baba olunca insan bunu tüm dünyaya duyurmak istiyor. Hayatımın dolu dolu geçtiğini düşünüyordum ama Lila doğduktan sonra aslında içimde büyük bir boşluk olduğunu fark ettim. Gerçek aşkın ne olduğunu son bir buçuk yılda öğrendim” şeklinde konuştu.

İlker Aksum ve ailesi

“EŞİM BENİ HAYATA YENİDEN BAĞLADI”

Zor zamanlarında eşinin en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Aksum, “Mesleki deformasyonlar ve depresyon yaşadığım bir dönemdeydi hayatım. Eşim beni o karanlıktan çekip çıkardı, yeniden ayağa kaldırdı. Bana dünyanın en güzel hediyesini, kızımı verdi. Kendimi çok şanslı hissediyorum” dedi. 14 aydır kızları Lila ile vakit geçiren oyuncu, baba olmanın getirdiği sorumlulukların hayatına bambaşka bir anlam kattığını ifade etti.

Eşi Dilay Ekmekçioğlu’nu hayatındaki en büyük dönüm noktalarından biri olarak tanımlayan Aksum, “O sadece eşim değil, aynı zamanda beni karanlıktan çıkaran kişi. Hayatımın en zor döneminde yanımda oldu ve beni yeniden hayata bağladı” ifadelerini kullandı.

İlker Aksum’un zor günleri: Eşim beni karanlıktan çekip çıkardı

“LİLA İLE HAYATIM DEĞİŞTİ”

Geç baba olmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Aksum, kızı Lila’nın hayatındaki eksik parçayı tamamladığını söyledi. Duygusal anlar yaşayan oyuncu, “Lila ile birlikte hayatım tamamen değişti. Gerçek aşkı, eş olmayı ve baba olmayı şimdi anlıyorum” diyerek hislerini paylaştı.

14 aylık kızı Lila

“ANNEM BİZİ BÜYÜTÜRKEN ÇOK ZORLANDI”

Çocukluk yıllarına da değinen İlker Aksum, savaş pilotu bir babanın oğlu olarak Doğu Anadolu’nun zorlu koşullarında büyüdüğünü anlattı. Annesinin üç erkek çocuğu büyütürken büyük fedakarlık yaptığını belirten oyuncu, “Babam görevleri nedeniyle hep yoğundu. Annem bizi büyütürken çok zorlandı. Şimdi baba olunca annelerin hakkının neden ödenmez olduğunu çok daha iyi anlıyorum” dedi.

Aksum programda babasının ilk başta oyuncu olmasına sıcak bakmadığını ancak zamanla gurur duyduğunu söyledi.

STÜDYODA DUYGUSAL ANLAR

Programın finalinde ise Aksum’un kızı Lila’nın görüntüleri ilk kez izleyiciyle paylaşıldı. Stüdyoda neşeli ve duygusal anlar yaşanırken, ünlü oyuncu kızına sosyal medyada gösterilen ilgi ve edilen dualar için teşekkür etti.

ÇARLİ’DEN YABANCI DAMAT’A…

Programda başarılı oyuncunun kariyer yolculuğu da ekrana taşındı. 1998 yılında “Çarli” dizisindeki Afakan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken İlker Aksum, ardından “Yabancı Damat” dizisindeki Ruşen rolüyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

1971 yılında Bülent Aksum ve Nurten Hanım’ın oğlu olarak dünyaya gelen İlker Aksum, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra tiyatro, dizi ve sinema projelerinde yer alarak kariyerine devam etti. “Yabancı Damat”, “Canım Ailem”, “Poyraz Karayel”, “Diriliş Ertuğrul” ve “Teşkilat” gibi sevilen yapımlarda rol alan oyuncu, başarı grafiğini her geçen yıl yükseltmeye devam ediyor.

