Burak Yılmaz, Gaziantep FK’dan ayrılığının ardından aldığı ağır PFDK cezaları sonrası Türkiye’deki kariyerine ara vererek rotasını Avrupa’ya çevirdi; genç teknik adamın kısa süre içinde yurt dışında bir kulüple anlaşması bekleniyor.

Gaziantep FK ile yollarını sert açıklamalar eşliğinde ayıran teknik direktör Burak Yılmaz, kariyer planlamasında büyük bir değişikliğe gitti. Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından TFF ve MHK’yi hedef alan ifadeleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) ağır cezalar alan genç çalıştırıcı, rotasını yurt dışına çevirdi.

PDFK'DAN AĞIR FATURA

Burak Yılmaz, son maçındaki açıklamaları nedeniyle PFDK tarafından 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 160 bin lira para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından teknik direktörlük geleceği merak konusu olan Yılmaz, yakın çevresiyle aldığı son kararı paylaştı.

YENİ ROTA AVRUPA

Sözcü'de yer alan bilgilere göre; 40 yaşındaki teknik adam, Türkiye’deki teknik direktörlük kariyerine bir süreliğine ara verme kararı aldı. Deneyimli ismin, antrenörlük yaşantısına Avrupa'da devam etmek istediği ve gelen teklifleri bu doğrultuda değerlendireceği belirtildi.

BURAK YILMAZ'IN KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan kısa süre sonra antrenörlüğe adım atan Burak Yılmaz, teknik direktörlük serüvenine Beşiktaş’ta geçici görevle başlamıştı. Yılmaz, ardından sırasıyla şu takımları çalıştırdı:

Beşiktaş (Geçici)

Kayserispor

Kasımpaşa

Gaziantep FK

Gaziantep FK'daki görevinden istifasıyla Türkiye defterini şimdilik kapatan Yılmaz'ın, kısa süre içerisinde Avrupa'da bir kulüple anlaşması bekleniyor.

