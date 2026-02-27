Bir süredir kameralardan uzak bir hayat yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çiftinin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Hatta Dizer’in bu süreçte Bodrum’da bulunduğu ve çiftin yan yana gelmediği öne sürüldü. Söylentilere ilk ağızdan cevap geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer’in 10 yıllık evliliğinde kriz yaşandığı ve boşanacakları yönündeki iddialar çok konuşulmuştu. Çiftin evlerini ayırdığı ve Dizer’in bir süre yalnız kalmak için Bodrum’a gittiği iddia edilmişti.

Ünlü çift, 2016 yılında Paris’te dünyaevine girmiş ve 2022 yılında oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen ikili, gözlerden uzak ama güçlü ilişkileriyle dikkat çekiyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ile boşanma iddialarına Başak Dizer’den açıklama! Tek cümleyle cevap verdi

BOŞANMA SÖYLENTİLERİNE CEVAP

Son günlerdeki söylentilerin ardından sessizliğini bozan Başak Dizer, Magazinsortie’ye konuştu. Dizer, Gazeteci Olcay Ünal Sert'in "Çıkan haber doğru mu?" sorusuna, “Doğru değil tabii ki” şeklinde cevap verdi. Özel hayatıyla ilgili yayılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Dizer, evliliklerinin sağlıklı bir şekilde devam ettiğini belirtti.



Haberle İlgili Daha Fazlası