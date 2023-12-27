Masterchef Barbaros neden yok, elendi mi? Masterchef’te Barbaros Yoloğlu niye yok, ceketi kazandı mı?

27 Aralık 2023 12:41 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 12:43

Masterchef Barbaros neden yarışmıyor, elendi mi? Masterchef’te final öncesi son viraja girildi. 7 yarışmacıdan biri her akşam ceketi kazanmak için çabalıyor. Peki bu akşamki bölümde Barbaros neden yoktu, neden yarışmıyor? İşte detaylar…

MASTERCHEF BARBAROS NEDEN YOK?

Masterchef’te bu hafta her akşam bir yarışmacı son 5’e kalmak için mücadele ediyor. Son 5’e kalan yarışmacılar ceketi giymeye ve 5’li finalde mücadele etmeye hak kazanıyor. Dün akşam Barbaros en yüksek puanı alarak ilk ceketi giymeye hak kazandı. Bu nedenle Barbaros bu akşamki bölümde yarışmıyor.

BARBAROS NASIL KAZANDI?

Masterchef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde 6 yarışmacı son 5’e kalmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırladığı tabaklar ile şeflerden en yüksek puanı alarak son 5’e kalan yarışmacı Barbaros oldu. Barbaros gecenin sonunda 46,5 puan topladı.

Masterchef’te dün gece yarışmacıların topladıkları toplam puanlar şu şekildedir:

Hasan 45 puan

Kıvanç 45,5 puan

Eren 37,5 puan

Sergen 40 puan

Barbaros 46,5 puan

Esra 39,5 puan

MASTERCHEF’TE SON 5’E KALANLAR KİMLER?

Masterchef’te son 5’e kalarak ceket giymeye hak kazanan şu ana kadar Tahsin ve Barbaros oldu. Bu 2 yarışmacının arasında bu hafta 3 kişi daha katılacak ve final etabına geçilecek.

MASTERCHEF’TE SON 7’YE KİMLER KALDI?

Masterchef’te son 7’ye kalan isimler şu şekildedir:

Hasan Biltekin

Kıvanç Karadeniz

Barbaros Yoloğlu

Sergen Özen

Esra Tokelli

Tahsin Küçük

Eren Kaşıkçı

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

Masterchef Türkiye’de jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yapmaktadır.

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.