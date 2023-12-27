Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Masterchef Barbaros neden yok, elendi mi? Masterchef’te Barbaros Yoloğlu niye yok, ceketi kazandı mı?

    Masterchef Barbaros elendi mi, neden yok? | Masterchef Türkiye’de yarışmacılar son 5’e kalmak için mücadele ediyor. Bu akşamki bölümde Barbaros’un gözükmemesi üzerine Masterchef Barbaros neden yarışmıyor, neden yok soruları gündem oldu. Peki Barbaros bu akşamki bölümde neden yarışmadı, elendi mi? İşte detaylar…

    Masterchef Barbaros neden yok, elendi mi? Masterchef’te Barbaros Yoloğlu niye yok, ceketi kazandı mı?
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Masterchef Barbaros neden yarışmıyor, elendi mi? Masterchef’te final öncesi son viraja girildi. 7 yarışmacıdan biri her akşam ceketi kazanmak için çabalıyor. Peki bu akşamki bölümde Barbaros neden yoktu, neden yarışmıyor? İşte detaylar…

    MASTERCHEF BARBAROS NEDEN YOK?

    Masterchef’te bu hafta her akşam bir yarışmacı son 5’e kalmak için mücadele ediyor. Son 5’e kalan yarışmacılar ceketi giymeye ve 5’li finalde mücadele etmeye hak kazanıyor. Dün akşam Barbaros en yüksek puanı alarak ilk ceketi giymeye hak kazandı. Bu nedenle Barbaros bu akşamki bölümde yarışmıyor.

    BARBAROS NASIL KAZANDI?

    Masterchef Türkiye’nin dün akşamki bölümünde 6 yarışmacı son 5’e kalmak için mutfaktaki hünerlerini sergiledi. Hazırladığı tabaklar ile şeflerden en yüksek puanı alarak son 5’e kalan yarışmacı Barbaros oldu. Barbaros gecenin sonunda 46,5 puan topladı.

    Masterchef’te dün gece yarışmacıların topladıkları toplam puanlar şu şekildedir:

    • Hasan 45 puan
    • Kıvanç 45,5 puan
    • Eren 37,5 puan
    • Sergen 40 puan
    • Barbaros 46,5 puan
    • Esra 39,5 puan

    MASTERCHEF’TE SON 5’E KALANLAR KİMLER?

    Masterchef’te son 5’e kalarak ceket giymeye hak kazanan şu ana kadar Tahsin ve Barbaros oldu. Bu 2 yarışmacının arasında bu hafta 3 kişi daha katılacak ve final etabına geçilecek.

    Masterchef Barbaros neden yok, elendi mi? Masterchef’te Barbaros Yoloğlu niye yok, ceketi kazandı mı?

    MASTERCHEF’TE SON 7’YE KİMLER KALDI?

    Masterchef’te son 7’ye kalan isimler şu şekildedir:

    Hasan Biltekin

    Kıvanç Karadeniz

    Barbaros Yoloğlu

    Sergen Özen

    Esra Tokelli

    Tahsin Küçük

    Eren Kaşıkçı

    MASTERCHEF JÜRİLERİ KİMLER?

    Masterchef Türkiye’de jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yapmaktadır.

    MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı.

    Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Masterchef Türkiye
    Haberler > Magazin > Masterchef Barbaros neden yok, elendi mi? Masterchef’te Barbaros Yoloğlu niye yok, ceketi kazandı mı?
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Eşinin vefatıyla yıkılan şarkıcı içini döktü - MagazinEşinin vefatıyla yıkılan şarkıcı içini döktüKavga büyüyor: Susacak ve tek kelime etmeyecek! - MagazinKavga büyüyor: Susacak ve tek kelime etmeyecek!Kızıyla ilk paylaşımını yaptı: Bir elmanın iki yarısı - MagazinKızıyla ilk paylaşımını yaptı: Bir elmanın iki yarısıOscar ödüllü filmin yıldızı aracında ölü bulundu - MagazinOscar ödüllü filmin yıldızı aracında ölü bulunduÜnlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'yi pert etti! - MagazinÜnlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'yi pert etti!Bülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değil - MagazinBülent Ersoy ‘Hastaneye kaldırıldı’ haberlerini yalanladı: Doktor çağırdığım doğru değilDur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdı - MagazinDur durak bilmiyor… Elvis Presley’nin rekorunu kırdı
    Sonraki Haber Yükleniyor...