Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 40 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın 7 aylık evliliği tek celsede sona erdi. Ceylan’ın, boşanmanın ardından Erbil’e kızdığı ortaya çıktı. Ünlü şovmen hakkında “Ne saygım, ne de sevgim kalmıştır. Ne ölün ölüme ne dirin dirime” dediği ortaya çıktı.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, geçtiğimiz Ağustos ayında nikah masasına oturmuştu. Sade bir törenle evlenen çift, inişli çıkışlı ilişkilerini evlilikle sürdürme kararı almıştı.

Sık sık ayrılıp barışmalarıyla gündeme gelen çift, yaşadıkları görüş ayrılıklarının ardından 7 aylık evliliklerini tek celsede sonlandırdı. Erbil ve Ceylan’ın evliliğinin, “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle sona erdiği belirtildi.

Boşanmanın ardından açıklamalarda bulunan Gülseren Ceylan, eski eşi Mehmet Ali Erbil’e yönelik sert ifadeler kullandı. Ceylan, Erbil’e karşı saygı ve sevgisinin kalmadığını dile getirirken, özel hayatına ilişkin eleştirilerde bulunarak tepkisini açıkça ifade etti.

Mehmet Ali Erbil’e boşanma sonrası sert sözler! “Ne ölün ölüme ne dirin dirime”

“NE SAYGIM NE SEVGİM KALDI”

Ceylan, Erbil’e yönelik “Ne saygım, ne de sevgim kalmıştır. Ne ölün ölüme ne dirin dirime. Ben onun için elit ve çok güzeldim. Beni ararsa ne yapacağımı biliyorum. Basit adam. Bir tane kadın yetmiyor, devamlı birilerine yazıyor…” dedi.

EVLİLİKLERİNE İKİNCİ ŞANS VERMİŞLERDİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yaklaşık 2 yıldır birlikte olduğu Gülseren Ceylan ile 28 Ağustos’ta Yeniköy’deki evinde düzenlenen törenle evlenmişti. Ancak çift, evliliklerinin 3,5 ay sonrasında boşanma kararı aldıklarını gösteren adımlar attı. Ceylan, “Erbil” soyadını kullandığı sosyal medya hesabını kapatırken, Erbil de düğün fotoğraflarını hesabından kaldırdı.

Boşanma iddialarının ardından çift cephesinden bu kez “barışma” açıklaması geldi. TikTok yayını sırasında birlikte görüntülenen Erbil ve Ceylan, evliliklerine bir şans daha verdiklerini duyurmuştu. Ceylan, yöneltilen sorulara barıştıklarını belirterek, Erbil’in kendisini en çok seven kişi olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

