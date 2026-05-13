Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 157 sürekli işçi alımı için kura heyecanı başladı. Adaylar şimdi GSB kura sonuçları isim listesi ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

GSB bünyesinde temizlik görevlisi kadrosunda istihdam edilecek engelli ve eski hükümlü adaylar için kura çekimi tarihi netleşti. Türkiye İş Kurumu üzerinden başvuru yapan adaylar, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimini canlı olarak takip edebilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre toplam 157 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecek. Kadroların 45’i engelli adaylar için, 112’si ise eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar için ayrıldı.

Kura çekimi sonrası oluşacak asıl ve yedek aday listelerinin Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden paylaşılması bekleniyor. Adaylar sonuçları GSB duyurular ekranından takip edebilecek.

GSB işçi alımı kura çekimi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. Bakanlık ayrıca isteyen adayların salon kapasitesi doğrultusunda kura çekimini yerinde takip edebileceğini duyurdu. Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin şeffaf şekilde gerçekleştirileceği belirtilirken, sosyal medyada da kura yayınına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Özellikle “GSB kurası canlı izle” ve “GSB kura sonuçları isim listesi” aramaları öne çıktı.

GSB işçi alımı kura çekimi 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştirilecek. Kura, Ankara Altındağ’daki Bakanlık Merkez Binası Konferans Salonu’nda yapılacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve 4 katı kadar yedek aday oluşturulacak.

