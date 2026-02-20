Metin Akpınar’a açtığı 6 milyon TL’lik manevi tazminat davasını kazanan Duygu Nebioğlu, mahkeme kararıyla geçmişteki iddiaların yalan olduğunu ispatladığını söyledi. Nebioğlu, davada babasının tanığı olarak dinlenen Uğur Dündar’ın da yalan beyanda bulunduğunu belirterek, “Annemin itibarını geri kazandım” dedi.

Usta oyuncu Metin Akpınar’ın 1980’li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu’nun açtığı tazminat davasında karar açıklandı. Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti.

Davayı kazanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Duygu Nebioğlu, Sabah’tan Tuba Kalçık’a açıklamalarda bulundu. Nebioğlu, Şubat 2024’te açtığı 10 milyon TL’lik maddi ve manevi tazminat davasında mahkemenin 6 milyon TL manevi tazminata hükmettiğini, faizle birlikte yaklaşık 9 milyon TL alacağını belirtti. Davayı açma amacının kamuoyunu yanıltan açıklamalara karşı gerçeği ortaya koymak olduğunu ifade eden Nebioğlu, babasının annesiyle ilişkisini ve çocuklarından haberdar olduğunu inkar ettiğini, mahkeme kararıyla bunun aksini ispatladıklarını söyledi.

Metin Akpınar davasında Duygu Nebioğlu’dan çarpıcı iddia! “Uğur Dündar yalan beyanda bulundu”

Nebioğlu’nun açıklamaları şöyle:

“FAİZİYLE 9 MİLYON TL ALACAĞIM”

"2024 Şubat ayında açmıştım bu davayı. Dava karara bağlandı. Çıkan karardan dolayı çok mutluyum. Davayı kazanacağımı biliyordum, deliller, tanıklar zaten hepsi bizim lehimizeydi. 10 milyonluk maddi ve manevi tazminat davası açmıştım. Mahkeme 6 milyon TL'ye karar verdi manevi tazminat olarak. Dava 2 yıl önce açıldığı için faiziyle birlikte 9 milyon TL civarında tazminat alacağım. Aslında bu davayı açma sebebim kamuoyunu yanıltmasıydı. Hatırlarsanız, annem için 'Bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne haberleştik' diyerek bizden de haberi olmadığını söylemişti. Babamın bu sözlerine çok kırıldım. Annemle ilişki yaşadıklarını ve bizden haberi olduğunu inkar etti. Açıkça yalan söyledi. Babamın kamuoyuna yalan söylediğini mahkeme kararıyla ispatlamış olduk."

“ANNEMİN İTİBARINI GERİ KAZANDIRDIM”

“Zaten babamla annemin ilişkisi olduğunu tanıklarla ispatladık. Bu davada Uğur Dündar da babamın tanığı olarak davaya katıldı. O da mahkemeye 'yalan beyanda' bulundu. Ben bu davayı kazanarak, 'annemin tek gecelik ilişki' olmadığını mahkeme kararıyla da ispatlamış olduk. Bu davayı kazanarak annemin itibarını geri kazandırdım. Annem genç yaşlarında kandırılmış bir kadındı. Bakın şimdi de görüyoruz, uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarıyla kızlarımız kandırılıyor."

“’BEN BİR HATA YAPTIM, ÇOCUKLARIMA SAHİP ÇIKMADIM’ DESEYDİ…”

"Annem de 45-50 yaşındaki adamlar tarafından kandırılmış. Tarih tekerrür ediyor. Bugün de operasyonların basına yansıdığı kadarıyla benzer kadın hikayeleri görüyoruz. Babam annemi kandırmış. Babam bu olaylar ilk ortaya çıktığında kamuoyu önünde 'Ben bir hata yaptım, çocuklarıma sahip çıkamadım' deseydi her şey çok daha başka olurdu. Ama bunu yapmadı babam. Bunun yerine yalan söylemeyi tercih etti."

