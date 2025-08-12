Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neşet Ertaş'ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı

Güncelleme:
Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş’ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir’de kiracı olarak yaşadığı evin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılacak olması sebebiyle evsiz kalma riskiyle karşı karşıya. Üç çocuk babası ve yalnız yaşayan Ertaş, zor günler geçirirken, “Başımı sokacak bir çatı arıyorum” diyerek yetkililerden ve hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Türk halk müziğinin unutulmaz ismi Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş, İzmir'de barınma sorunu yaşıyor. Babaları Muharrem Ertaş'ın ikinci evliliğinden dünyaya gelen ve yıllarca Neşet Ertaş'la birlikte turnelere çıkan Ali Ertaş, 2017 yılında eşinden boşandıktan sonra yalnız yaşamaya başladı.

BAŞINI SOKACAK BİR YUVA ARIYOR

İzmir'de oturduğu evin kentsel dönüşüme girmesiyle evi boşaltmak zorunda kalan Ertaş, geçici olarak kalacak bir yer arıyor. Ağabeyi Neşet Ertaş'ın İzmir'deki evine yerleşmek isteyen Ertaş, Neşet Ertaş'ın çocuklarından izin almasına rağmen evin kiraya verilmiş olması nedeniyle orada da kalamıyor. 3 çocuk babası Ali Ertaş, başını sokacak bir ev aradığı belirterek yetkililere ve hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.

Neşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı - 1. Resim

YAKINLARINA SİTEM ETTİ

Kısıtlı maddi imkanlarla geçimini sürdürmeye çalıştığını kaydeden Ali Ertaş, "Yıkıldığı zaman mutlaka dışarıda kalacağım; ya bir yerde çadır kuracağım ya da bir köşede kalacağım. Ablam, akrabalarım, çok dostum var ama bir tanesi bile ‘ne haldesin?' diye el uzatmıyor" dedi.

Neşet Ertaş’ın kardeşi yardım bekliyor! Yaşadıklarından dert yandı - 2. Resim

“YAŞADIKLARIMI KİMSE KOLAY KOLAY YAŞAYAMAZ”

Ertaş, şu anda hem maddi hem manevi anlamda darda olduğunu söyleyerek sözlerini şu şekilde noktaladı: 

"Durumum tam olarak iyi değil. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım, öyle gerekliydi. O zamandan beri yalnız yaşıyorum ve düzgün bir düzen kuramadım. 3 çocuğum ve bir torunum var, onlar anneleriyle yaşıyor. Gelseler de onları besleyip geçindirecek durumda değilim. Neşet ağabeyimle bir evde oturuyordum, o evi zamanla bana verecekti ama vefat edince o evden ayrılmak zorunda kaldım ve başka bir ev tuttum. Şu anda oturduğum ev yıkılmak üzere ve bir yer bulamadım. Ağabeyimin çocukları yeğenim geçici olarak eski evinde kalama izin verdi ama orada da kiracılar olduğu için eve yerleşemiyorum. Şu an gerçekten bir eve ihtiyacım var. Benim yaşamım öyle bir yaşam ki, yaşadıklarımı kimse kolay kolay yaşayamaz. Neşet Ertaş benim babadan öz kardeşim, anadan ayrı olsak da öz kardeşiz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Kırşehir'de yıllarca beraber çalıştık. Ömrü boyunca onun yanındaydım. Hatta bir beste üzerinde çalışıyordu, çok güzel bir eserdi. Ama ömrü yetmedi, tamamlayamadı. Eğer yaşasaydı o beste de diğerleri gibi çok tutulacaktı. Ama öylece kaldı, kimse sahip çıkmadı."

