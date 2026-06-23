Ünlü astrolog Nuray Sayarı, büyük bir heyecanla beklediği ikiz bebeklerini kaybetti. 55 yaşında anne olma hayalini yaşayan Sayarı, yaşadığı acı kaybın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

İkiz bebek müjdesiyle takipçilerini sevindiren Nuray Sayarı’nın mutluluğu kısa sürdü. 55 yaşında hamile olduğunu açıklayan ünlü astroloğun beklediği bebeklerini kaybettiği ortaya çıktı.

2. Sayfa’da yer alan habere göre Sayarı, yaşadığı zor sürecin ardından yaptığı açıklamada, “Rabbimin hikmetinden sual olmaz” ifadelerini kullanarak yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.

Nuray Sayarının ikiz bebek sevinci yarım kaldı! Kötü haberi duyurdu

PAYLAŞIMLA DUYURMUŞTU

Sayarı, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağı haberini duyurmuştu. İkiz bebek beklediğini açıklayan ünlü astrolog, paylaşımında mutluluğunu dile getirerek, “Allah'a sonsuz şükürler olsun. Allah ol der ve olur. Künfeyekün” sözlerine yer vermişti.

İKİNCİ KEZ EVLENMİŞTİ

Öte yandan Nuray Sayarı, geçtiğimiz yıl ikinci kez nikah masasına oturmuştu. 15 Ağustos 2025 tarihinde Ahmet Destan ile hayatını birleştiren Sayarı’nın düğün töreni ve tercih ettiği iddialı gelinlik sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Nuray Sayarının ikiz bebek sevinci yarım kaldı! Kötü haberi duyurdu

Yeni evliliğiyle birlikte hayatında yeni bir sayfa açan Sayarı, ikiz bebek haberiyle de büyük mutluluk yaşamıştı. Ancak ünlü astrolog, yaşadığı kayıpla birlikte sevenlerini üzen haberi paylaşarak bu zorlu süreci takipçileriyle paylaştı.

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