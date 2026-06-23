2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine günler kala gözler öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından 29-30 Haziran seminerlerinin nasıl gerçekleştirileceği, online veya yüz yüze olup olmayacağı ve programın detayları merak konusu oldu.

Karne dağıtımının ardından başlayacak Haziran dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin takvim netleşti. MEB tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte öğretmen ve yöneticilerin katılacağı seminerlerin uygulama şekli, tarihleri ve içerikleri belli oldu.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI, YÜZ YÜZE Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek Haziran dönemi mesleki çalışma programına ilişkin kararını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin katılacağı mesleki çalışmalar bu yıl Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Böylece öğretmenler seminer programlarına internet üzerinden erişim sağlayabilecek. MEB'in aldığı karar doğrultusunda mesleki çalışma faaliyetleri uzaktan eğitim yöntemiyle tamamlanacak. Öğretmenler, sistem üzerinden eğitim içeriklerini takip ederek programı belirtilen süre içerisinde tamamlayabilecek.

Öğretmen seminerleri online mı, yüz yüze mi? 29-30 Haziran öğretmenlerin seminer programı

29-30 HAZİRAN ÖĞRETMENLERİN SEMİNER PROGRAMI

2026 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 29-30 Haziran tarihlerinde uygulanacak. Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

Bu yılki seminer programı iki temel başlıktan oluşuyor. Eğitim içeriklerinde "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konuları ele alınacak. Program kapsamında aile yapısı, dijitalleşmenin etkileri, teknoloji kullanımı ve bağımlılıkla mücadele gibi güncel konulara ilişkin bilgilendirme yapılacak.

İLGİLİ HABERLER HABERLER LGS 2026 sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB LGS sonuç tarihi duyurdu

Haberle İlgili Daha Fazlası