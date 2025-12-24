Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in uzun süredir küs olduğu annesi Kadriye Deniz’in kanserle mücadele ettiği öğrenildi. Kadriye Deniz’in, eylül ayından bu yana tedavi gördüğü belirtildi. Kardeşi Yurda Gürler sosyal medyadan yaptığı açıklamada annesi için dua istedi.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, eylül ayından bu yana hastalıkla mücadele eden Deniz’in bir süre daha kemoterapi alacağı öğrenildi.

KARDEŞİ SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Ünlü ismin kardeşi Yurda Gürler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Gürler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bizden iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederim. Annem, maalesef bir süre daha kemoterapi almak zorunda. Umudumuzu kaybetmeden yola devam.”

Yurda Gürler, bir diğer paylaşımında ise tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek, “Az önce seansımız bitti. Dualarınızı yine bekliyorum. Bu mücadeleyi veren ve şifa bekleyen herkese Allah’tan acil şifalar diliyorum. Her şeyin başı sağlık, sağlıkla kalın” dedi.

Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz’in hastalığı ortaya çıktı! Kardeşi son durumunu açıkladı

OĞLU ÖZCAN DENİZ’İ SİLMİŞTİ

Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz arasında 22 yıl süren iş ortaklığının sona ermesi, tapu devri konusundaki anlaşmazlıklar, tehdit iddiaları ve 85 milyon TL’lik kefillik borcu nedeniyle ciddi bir krize dönüşmüştü.

Yaşanan bu gerilime anne Kadriye Deniz de dahil oldu. Önce iki oğluna barış çağrısında bulunan Kadriye Deniz, ilerleyen süreçte sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Özcan Deniz ile tüm bağlarını kopardığını açıklamıştı. Kadriye Deniz’in paylaşımında, gelini Samar Dadgar’a yönelik sert ifadeler kullanması da dikkat çekmişti.

“BUNDAN BÖYLE NE BAURAMA NE SELAMA”

Kadriye Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğluyla tüm bağlarını kopardığını dile getirmiş ve bu durumu paylaştığı sert ifadelerle duyurmuştu:

"Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selama..."

