Bir dönem kara para aklama soruşturması kapsamında gündeme gelen ve sosyal medyada “Tayyargiller” olarak anılan Özlem Öz, beşinci kez anne olacağını duyurdu. Uzun süredir yaptığı hamilelik şakalarıyla dikkat çeken Öz, bu kez iddiaların gerçek olduğunu açıkladı.

Sosyal medyanın en çok konuşulan fenomenleri arasında yer alan Özlem Öz, Instagram’da 3,8 milyon takipçisiyle geniş bir kitleye hitap ediyor. Daha önce eşi Tayyar Öz ile birlikte kara para aklama iddiaları ve vergi kaçırma şüphesiyle gündeme gelen çift hakkında, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Avukat Feyza Altun’un paylaşımlarında “Tayyargiller” ifadesiyle anılan çift, kamuoyunun dikkatini çekmişti.

ESPRİ YAPIYORDU, GERÇEK OLDU

Dört çocuk annesi olan Özlem Öz, son çocuğu Emir Ege’nin doğumunun ardından sık sık beşinci çocukla ilgili esprili paylaşımlar yapmış, bu paylaşımlar zaman zaman takipçileri arasında tartışmalara neden olmuştu. Özellikle lüks yaşam tarzı, çocuk sahibi olma konusundaki açıklamaları ve paylaşımlarıyla sosyal medyada farklı tepkiler almıştı.

Özlem Öz 5. çocuğuna hamile! Takipçileri ikiye bölünmüştü, bu kez doğruladı

Geçtiğimiz aylarda beşinci kez hamile olduğunu açıklayan Özlem Öz, kısa süre sonra bebeğini kaybettiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından hamilelik konusunu mizahi paylaşımlarla gündemde tutmaya devam eden Öz, takipçileriyle adeta bir beklenti süreci oluşturmuştu.

EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNDE AÇIKLADI

Son olarak sosyal medya hesabından yeni bir video paylaşan Özlem Öz, beşinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. Bu haberi, eşinin doğum gününe özel olarak sakladığını belirten Öz, paylaşımıyla hem Tayyar Öz’ü hem de milyonlarca takipçisini şaşırttı. Açıklamanın ardından sosyal medyada çok sayıda tebrik ve yorum yapıldı.

