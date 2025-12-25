Yılın son halka arzlarından biri olan Arf Bio Yenilenebilir Enerji, iki gün boyunca talep toplayacak. Halka arzın katılım endeksine uygunluğu, bireysel yatırımcıya düşecek lot sayısı ve ARFYE koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek halka arzın hangi bankalardan alınabileceği yatırımcıların gündeminde yer alıyor.

Borsa İstanbul’da 2025’in son günlerine girilirken halka arz piyasasında hareketlilik sürüyor. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ARF Bio Yenilenebilir Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayın ardından halka arz sürecini başlattı. 25-26 Aralık tarihlerinde talep toplayacak olan şirketin sabit fiyatla satışa sunacağı paylar, özellikle katılım endeksine uygunluk, muhtemel bireysel lot dağılımı ve başvuru yapılabilecek banka ve aracı kurumlar açısından yakından takip ediliyor.

ARF BİO HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, faiz hassasiyeti bulunan yatırımcıların yakından izlediği katılım endeksi kriterlerine uygun şekilde yapılandırıldı. Şirketin faaliyet alanı, gelir modeli ve finansal yapısı dikkate alındığında halka arz edilen payların katılım endeksine dahil edilebileceği belirtildi. Bu kapsamda, katılım bankaları ve katılım esaslı portföy yönetimi tercih eden yatırımcılar da ARFYE hisse koduyla halka arza talep gösterebilecek.

ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

ARF BİO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Arf Bio halka arzında toplam 47 milyon adet pay satışa sunulacak ve bu payların yaklaşık yüzde 50’si bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle verilecek. Halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlenirken toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 916 milyon TL olması bekleniyor.

Bireysel yatırımcıya düşecek lot sayısı, talebe katılan kişi sayısına göre değişiklik gösterecek. Tahmini hesaplamalara göre katılım sayısına bağlı olarak bireysel yatırımcıların 10-150 lot aralığında pay alabileceği öngörülüyor. Kesin dağıtım miktarları ise talep toplama süreci tamamlandıktan sonra netleşecek.

ARF BİO (ARFYE) HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

ARF BİO (ARFYE) HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

ARFYE koduyla gerçekleşecek halka arza, çok sayıda banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, İş Bankası, Garanti BBVA, QNB Finansbank, DenizBank gibi mevduat bankalarının yanı sıra Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Kuveyt Türk, Albaraka Türk ve Türkiye Finans gibi katılım bankaları da başvuru alınan kurumlar arasında yer alıyor.

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ

Ayrıca birçok yatırım ve menkul değerler şirketi aracılığıyla da talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, kendi çalıştıkları banka veya aracı kurumun mobil uygulaması, internet şubesi ya da şubeleri üzerinden halka arza katılabilecek.

ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ

Halka arz talep toplama süreci 25-26 Aralık 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca gerçekleştirilecek.

