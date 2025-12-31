İhlas Haber Ajansı
Sanatçı Cahit Berkay kaza geçirdi! Aracıyla restorana daldı
Moğollar grubunun ünlü üyesi Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybederek restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sanatçı, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, İstanbul Esenyurt'ta kaza geçirdi. Berkay, hastaneye kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. Aracıyla trafikte seyreden ünlü sanatçı Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
HAFİF YARALI, RESTORANDA MADDİ HASAR VAR
Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu. Olayın ardından şok yaşayan ünlü sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
