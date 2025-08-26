Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Skandal iddialar sonrası Mesut Süre sessizliğini bozdu: "Şok içerisindeyim"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Taciz iddiaları sonrası sunduğu ‘İlişki Testi’ programından çıkarılan ünlü komedyen Mesut Süre, sessizliğini bozdu. ‘Dün geceden beri yaşadığım şokun içindeyim’ diyen Süre, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Hakkında taciz iddiaları ortaya atılan komedyen ve sunucu Mesut Süre, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Süre, suçlamaların tamamını reddederek bunun bir “itibar suikasti” olduğunu söyledi.

"DURUMUN HALA ŞOKUNDAYIM"

“Dün geceden beri yaşadığım durumun şokundayım” diyen ünlü isim, yasal yollara başvuracağını da duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü komedyen şunları ifade etti:

"Dün geceden beri yaşadığım durumun hala şokundayım. Öncelikle belirtmeliyim ki şahsıma itham edilen suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Sosyal medya mahkemeleri sayesinde bir anda lince uğradım. Gerçek hayattaki ailem, dostlarım, arkadaşlarım ve yıllardır beni dinleyen izleyen insanlar böyle bir konuda ne kadar hassas olduğumu bilirler. Bu yapılan bir ifşa değil itibar suikastidir. Kişiliğime, mesleğime ve itibarıma yapılan bu haksız eylemlere karşı hemen tüm hukuki yollara başvuracağımı bildiririm."

