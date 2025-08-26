Bir dönemin yıldızıydı… Gül Kahyaoğlu’nun son görüntüsü gündem oldu

“Çerçi”, “Cennet Mahallesi” ve “Bir Kız Sevdim” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Gül Kahyaoğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Özellikle “Cennet Mahallesi” dizisindeki unutulmaz ‘Hanife’ karakteriyle hafızalara kazınan Kahyaoğlu’nun son hali sosyal medyada paylaşıldı.

Bir Instagram sayfasında yayınlanan görüntü kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Ünlü oyuncunun değişimi karşısında kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. “Yaşlanmış”, “Maşallah hiç değişmemiş”, “Hanife hep aynı Hanife” gibi farklı yorumlar dikkat çekti.

Bir dönemin en çok konuşulan dizilerinden “Cennet Mahallesi”nde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinen Gül Kahyaoğlu’nun son hali, hayranlarını hem şaşırttı hem de nostaljik duygulara sürükledi.