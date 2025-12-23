Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı aile içi sorunlarla uzun süredir gündemde olan oğlu Ahmet Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir vefat haberini duyurdu.

Baba-oğul arasındaki kriz bir süredir kamuoyunun gündemindeyken, mahkeme tarafından Ahmet Tatlıses hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıkmıştı. Karar kapsamında Ahmet Tatlıses’e elektronik kelepçe takılmış ve babasına belirlenen mesafeden fazla yaklaşmaması yönünde hüküm verilmişti.

Mahkemenin kararı doğrultusunda, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından İbrahim Tatlıses’e de elektronik izleme cihazı teslim edildi. Sistemin, belirlenen mesafenin ihlal edilmesi durumunda ekipleri anında bilgilendireceği öğrenildi.

HİÇBİR İLETİŞİM KALMADI

Yaşanan gelişmelerin ardından sessizliğini bozan Ahmet Tatlıses, babasıyla yaklaşık bir yıldır herhangi bir iletişim kurmadığını açıkladı. Tatlıses, telefon veya mesaj yoluyla dahi görüşmediklerini, farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen alınan karara saygı duyduğunu ifade etmişti.

AMCASININ VEFATINI DUYURDU

Ahmet Tatlıses, aylardır süren gerginliklerin ardından sosyal medya hesabından amcası Halil Ağa Tatlı’nın vefat ettiğini duyurdu. Paylaşımında cenaze bilgilerine de yer veren Tatlıses, amcasının öğle namazını müteakip Şanlıurfa Yusuf Paşa Camii’nden kaldırılacağını ve Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda toprağa verileceğini belirtti.

