Ufuk Özkan sevgilisini tek kalemde sildi!
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Geniş Aile dizisindeki rolüyle hafızlarda yer edinen Ufuk Özkan bir süredir beraber olduğu Sibel Osmanoğlu ile sosyal medyada birbirlerini sildiler. İkilinin bu hareketi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.
Ufuk Özkan, Geniş Aile, Zengin Kız Fakir Oğlan, Hayat Bazen Tatlıdır ve Kalk Gidelim gibi birçok başarılı projede rol almıştı.
Özkan, geçtiğimiz yıl Siroz'a yakalanmış ve karaciğer yetmezliğinden hastaneye kaldırılmıştı. Geçtiğimiz aylarda sağlığına kavuşan Özkan, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
AYRILIK İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
2005 yılında evlendiği Nazan Güneş'ten 2 Ağustos 2022 tarihinde boşanan Ufuk Özkan, yeniden âşık olmuştu. Ünlü oyuncu, Sibel Osmanoğlu ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
Çiftten şaşırtan hamle geldi. İkili, sosyal medya hesaplarından birbirlerini silerken ikilinin bu hareketi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.