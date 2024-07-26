Ufuk Özkan sevgilisini tek kalemde sildi!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 26 Temmuz 2024 15:43 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:50 - Güncelleme:

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Geniş Aile dizisindeki rolüyle hafızlarda yer edinen Ufuk Özkan bir süredir beraber olduğu Sibel Osmanoğlu ile sosyal medyada birbirlerini sildiler. İkilinin bu hareketi ayrılık iddialarını gündeme getirdi.