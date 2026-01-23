İhlas Haber Ajansı
Ülkeye adım atar atmaz gözaltına alındı! Esat Yontunç adliyede
Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Esat Yontunç, Kıbrıs dönüşü İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yontunç, ardından adliyeye gönderildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor.
Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
ESAT YONTUNÇ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yontunç dün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yontunç emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
