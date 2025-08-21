Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…

- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…
Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı hastanelik oldu. Mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Star Tv'de yer alan ve yeni sezonu merakla beklenen “Sahipsizler” dizisinin başrolü Hazal Subaşı'dan üzen bir haber geldi.

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - 1. Resim

“Dilek Taşı”, “Adını Sen Koy”, “Kasaba Doktoru” gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de hastaneye gitti.

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - 2. Resim

Tedavi altına alınan Subaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ünlü isme takipçileri “Geçmiş olsun” mesajları gönderdi.

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu… - 3. Resim

