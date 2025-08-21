Ünlü oyuncu Hazal Subaşı apar topar hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu…
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ünlü oyuncu Hazal Subaşı hastanelik oldu. Mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de tedavi gören oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Star Tv'de yer alan ve yeni sezonu merakla beklenen “Sahipsizler” dizisinin başrolü Hazal Subaşı'dan üzen bir haber geldi.
“Dilek Taşı”, “Adını Sen Koy”, “Kasaba Doktoru” gibi yapımlarda da rol alan ünlü oyuncu mide enfeksiyonu nedeniyle İzmir'de hastaneye gitti.
Tedavi altına alınan Subaşı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sosyal medyada ünlü isme takipçileri “Geçmiş olsun” mesajları gönderdi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Ceylan Yıldız