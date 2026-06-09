İtilmiş ve Kakılmış'ın yıldızı, tiyatro dünyasının usta ismi İlyas İlbey’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Bir süredir hastanede tedavi altında olan ve doktor gözetiminde bulunan sanatçının son durumuna ilişkin ilk bilgilendirme kızı Eylül İlbey tarafından paylaşıldı.

Türk televizyon ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey çifti, uzun yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürüyor. Özellikle bir döneme damga vuran "İtilmiş ile Kakılmış" karakterleriyle hafızalarda yer edinen ikili, bu kez sağlıkla ilgili üzen bir gelişmeyle gündeme geldi.

Tiyatro sanatçısı İlyas İlbey'in bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Edinilen bilgilere göre yapılan kontroller sırasında İlbey'in böbreğinde tümör tespit edildi. Usta sanatçının doktor gözetiminde hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Usta oyuncu İlyas İlbey’den kötü haber… Hastalığı yakınlarını üzdü

Sanat camiasında ve sevenleri arasında üzüntüye neden olan gelişmenin ardından İlyas İlbey'in sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama ailesinden geldi. Sözcü gazetesine konuşan çiftin kızı Eylül İlbey, babasının tedavi sürecinin devam ettiğini belirterek sevenlerini bilgilendirdi.

“HALA HASTANEDEYİZ”

Eylül İlbey açıklamasında, "Hala hastanedeyiz. Babam tamamen toparlanana kadar doktorlarımızın gözetiminde tedavisi sürecek. İnşallah her şey yoluna girecek" ifadelerini kullandı.

Usta oyuncu İlyas İlbey’den kötü haber… Hastalığı yakınlarını üzdü

‘GEÇMİŞ OLSUN’ MESAJLARI PAYLAŞTILAR

Yakın çevresinin de destek verdiği tedavi sürecinde İlyas İlbey'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, sanatçının sevenleri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşmaya başladı.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olarak gösterilen İlyas İlbey'in sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası