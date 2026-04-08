Uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ve hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan Simge Sağın, yaşanan sürecin ardından ilk kez konuştu. Ünlü şarkıcı, özel bir laboratuvarda da test yaptırdığını belirterek, sonuçları da paylaşacağını duyurdu.

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Simge Sağın, Melek Mosso ve İlkay Şencan adliyeye sevk edilmiş, ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında Simge Sağın ve erkek arkadaşı İlkay Şencan hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmıştı.

“ÇOK ZOR BİR GÜN GEÇİRDİM”

Simge Sağın, yaşadığı süreci sosyal medyadan paylaştığı videoda anlattı: “Çok zor ve yorucu bir gün geçirdim. Yine de bu videoyu sizinle paylaşmak istedim. Bugün bizimle çok güzel ilgilenen İl Jandarma Komutanlığı’na, Adli Tıp Kurumu’na ve Beykoz Adliyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”

“BEN KENDİME GÜVENİYORUM”

Şarkıcı, test yaptırdığını vurgulayarak kendinden emin olduğunu dile getirdi: “Bugün orada zaten saç ve kan testimi yaptırdım. Ardından da az önce Sağlık Bakanlığı onaylı özel bir laboratuvarda tekrar test yaptırdım. Sizlerle paylaşmak için sonuçların çıkmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Arkadaşlar ben kendime güveniyorum.”

Simge Sağın ve erkek arkadaşı İlkay Şencan

ERKEK ARKADAŞI: EVDEKİ MALZEMELER BANA AİT

Öte yandan, Simge Sağın’ın erkek arkadaşı İlkay Şencan, evde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu belirterek, “Simge’nin bu konudan hiçbir şekilde haberi yoktur. Hatta içtiğimi dahi bilmiyor. Evde bulunan tüm malzemeler bana aittir” ifadelerini kullandı.

Sağın’ın açıklamalarının ardından gözler test sonuçlarına çevrildi.

