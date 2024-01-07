Uzun süredir kanserle savaşıyordu… Ünlü Türk sanat müziği sanatçısı Yüksel Uzel hayatını kaybetti

7 Ocak 2024 16:08 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 16:10

Türk sanat müziğinin usta isimlerinden Yüksel Uzel, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Uzel, Güney Afrika'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ

Türk Sanat Müziği’nin önde gelen isimlerinden Yüksel Uzel bu sabah hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehrinde yaşayan ünlü isim, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Uzel'in cenazesi, defnedilmek üzere kızı Arzu Uzel tarafından İstanbul'a getirilecek.

CENAZESİ İSTANBUL’A GETİRİLECEK

Yüksel Uzel'in kızı Arzu Uzel, annesinin vefatıyla ilgili şunları söyledi:

"Annem, bu sabah erken hakka yürüdü. Yarın gece (Pazartesi) İstanbul'a yola çıkacağız. Cenaze namazını, salı günü ikindi namazına müteakip planlıyoruz."

YÜKSEL UZEL KİMDİR?

1950 yılında dünyaya gelen ve asıl adı Yüksel Katmer olan ünlü sanatçı Rizeliydi. Babasını erken yaşta kaybettikten sonra eğitim hayatını yarıda bırakan sanatçı 1975 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nda korist olarak başladığı müzik kariyerine sayısız başarı sığdırmıştı.

Kendine sahne ismi olarak Yüksel Uzel'i seçen ünlü sanat müziği sanatçısı İlk kez 1978 yılında Büyük Maksim Gazinosu'nda sahne alarak büyük bir şöhret kazandı ve halk tarafından da çok sevildi.

Bir süre sahne çalışmalarına devam eden Uzel ilk albümünü 1983 yılında Yavuz Plak'tan "Bir Seni Bir Gülü Öptüm" adıyla çıkarmıştı. Albüme adını veren bu şarkı yıllar boyunca birçok sanatçı tarafından da seslendirildi.

İlerleyen yıllarda iyice Türk Sanat Müziği'ne yönelen Yüksel Uzel "Yıllar Yorgun Ben Yorgun" ve "Al Aşkını Ver Gönlümü" gibi plaklarıyla da büyük çıkış yakaladı.

Yüksel Uzel, merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın en sevdiği sanatçılardan biriydi. 1997'de yıllarda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süre tedavi gören Yüksel Uzel, iyileştikten sonra sahneleri bırakarak Johannesburg'a yerleşti. Bu şehirde satın aldığı butik oteli işleten Uzel, pandemi döneminde sık sık Türkiye'ye geldi.

Johannesburg'da tanıyıp aşık olduğu iş insanı İhsan Börekçioğlu'yla evlenen Uzel'in Arzu adında bir de kızı oldu. Çift 2008'de ayrıldı.

Ancak Yüksel Uzel çok sevdiği Güney Afrika'da yaşamaya devam etti. Usta sanatçı geçen yıl verdiği bir röportajda "Ülkeyi, havasını sevdiğim için burada kaldım. Kafa dinlemek için dört dörtlük bir yer" demişti.