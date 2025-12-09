Bir dönemin efsane çocuk programı Hugo’nun unutulmaz sunucusu Tolga Gariboğlu, yıllar sonra ortaya çıkan haliyle sosyal medyada gündem oldu. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan Gariboğlu’nun fotoğrafı, nostalji rüzgarı estirdi ve büyük ilgi topladı.

90’LI YILLARA DAMGA VURMUŞTU

1990’lı yıllarda çocukların ilgiyle izlediği televizyon programı ‘Hugo’ denince akıllara ilk gelen isim olan ‘Tolga Abi’, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyordu. Ancak Gariboğlu’nun son hali, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafla yeniden gündeme geldi.

Türkiye’de interaktif çocuk programcılığına öncülük eden Tolga Gariboğlu, Danimarka yapımı Hugo formatını 1993 yılında Türk izleyicisiyle buluşturarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

Program, yayınlandığı 1993–2008 yılları arasında ekran başındaki çocukları adeta büyülemeyi başarmış, telefonla canlı yayına bağlanmak için saatlerce bekleyen küçük izleyicilerle dönemin en sevilen yapımları arasındaki yerini almıştı. Hugo’nun yayından kalkmasının ardından Gariboğlu da televizyon ekranlarından uzaklaşmış, uzun süre boyunca kamuoyunda görünmemişti.

SESSİZLİĞİNİ YILLAR SONRA BOZAN FOTOĞRAF

Yıllardır gözlerden uzak bir hayat sürdüren Gariboğlu’nun son hali, sosyal medyada paylaşılan bir kareyle gün yüzüne çıktı. Gariboğlu’nun saçlarına düşen aklar dikkat çekti. Pek çok kullanıcı onun yıllar geçmesine rağmen gülüşünün hiç değişmediğini söyledi. Kısa süre içinde binlerce yorum alan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçmişte milyonlarca çocuğun kalbinde yer eden Tolga Abi’nin yeniden ortaya çıkması programın hayranları tarafından memnuniyetle karşılandı. Bir dönemin televizyon fenomeni Gariboğlu’nun ilerleyen günlerde yeniden ekranlara dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

