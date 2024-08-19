Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dizisi Düğüm’de başarılı bir sunucuyu üstlenen ve proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel eski rengine döndü. Korel’in saçlarının upuzun hali dikkat çekti.

Oyuncu Bergüzar Korel, başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak ile paylaştığı Düğüm dizisindeki ‘Neslihan Turhal’ rolü için saçlarını kısacık kestirip sarı yapmıştı. Korel, yeniden büyük bir değişime imza attı.

GÖRENLER YORUM YAPMADAN EDEMEDİ

41 yaşındaki oyuncu projedeki görevi bitince sarı saçlarından vazgeçti ve eski haline döndü. Kişisel Instagram hesabından ise fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi. Korel’i görenler “En az 10 yaş gençleşmişsiniz” , “Şahane olmuş” , “Çok beğendim” gibi yorumlar yaptı.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş - 1. Resim

‘ANNEM ANKARA’ İLE DÖNÜYOR

Öte yandan oyuncunun çok yakında ekrana gelecek ‘Annem Ankara’ dizisi için bu değişikliğe gittiği öğrenildi. Korel, Mehmet Günsür’ün de rol aldığı dizide Zuhal Angigün’ü oynayacak.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş - 2. Resim

Bergüzar Korel'in yeni imajı

Dizinin iddialı kadrosu araında Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahiner, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, gibi isimler de yer alıyor.

Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş - 3. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
TMO Giresun'da sezonun ilk fındığını aldı! Fındığın ne kadar olduğu dikkat çekti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyor - MagazinCansu Dere iddialı diziyle ekranlara dönüyorDilan Polat için tahliye kararı - MagazinDilan Polat için tahliye kararı!Alain Delon’un vasiyeti ortaya çıktı! Gömülme isteği hayli ilginç - MagazinAlain Delon’un vasiyeti ortaya çıktı! Gömülme isteği hayli ilginçSomer Sivrioğlu'ndan Deniz Akkaya hakkında uzaklaştırma talebi! Sözleri çileden çıkardı - MagazinDeniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! O sözler çileden çıkardıOğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmedi - MagazinOğlunu kaybeden Safiye Soyman sahneye çıktığı için linç edildi! Armağan Çağlayan’dan destek gecikmediHamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu! Geri dönüyor - MagazinHamza Yazıcı'nın yeni adresi belli oldu!
Sonraki Haber Yükleniyor...