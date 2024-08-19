Yeni dizisi için imaj değiştiren Bergüzar Korel’e yorum yağdı: 20 yaş gençleşmiş

Son dizisi Düğüm’de başarılı bir sunucuyu üstlenen ve proje için saçlarını sarıya boyatan Bergüzar Korel eski rengine döndü. Korel’in saçlarının upuzun hali dikkat çekti.

Oyuncu Bergüzar Korel, başrollerini Caner Cindoruk ve Serkan Altınorak ile paylaştığı Düğüm dizisindeki ‘Neslihan Turhal’ rolü için saçlarını kısacık kestirip sarı yapmıştı. Korel, yeniden büyük bir değişime imza attı.

GÖRENLER YORUM YAPMADAN EDEMEDİ

41 yaşındaki oyuncu projedeki görevi bitince sarı saçlarından vazgeçti ve eski haline döndü. Kişisel Instagram hesabından ise fotoğrafını paylaşmayı ihmal etmedi. Korel’i görenler “En az 10 yaş gençleşmişsiniz” , “Şahane olmuş” , “Çok beğendim” gibi yorumlar yaptı.

‘ANNEM ANKARA’ İLE DÖNÜYOR

Öte yandan oyuncunun çok yakında ekrana gelecek ‘Annem Ankara’ dizisi için bu değişikliğe gittiği öğrenildi. Korel, Mehmet Günsür’ün de rol aldığı dizide Zuhal Angigün’ü oynayacak.

Bergüzar Korel'in yeni imajı

Dizinin iddialı kadrosu araında Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sinem Uslu, Yıldıray Şahiner, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, gibi isimler de yer alıyor.