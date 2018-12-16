Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber ajansları kategorisinde İHA yılın en iyi özel haber ajansı seçilirken, TGRT Haber kanalında yayınlanan Ekrem Açıkel ile Ana Haber programı da yılın en iyi haber programı seçildi. Her iki ödülü de TGRT Haber Ankara Muhabiri Özkan Özcan aldı.