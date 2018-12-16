Haber ajansları kategorisinde İHA yılın en iyi özel haber ajansı seçilirken, TGRT Haber kanalında yayınlanan Ekrem Açıkel ile Ana Haber programı da yılın en iyi haber programı seçildi. Her iki ödülü de TGRT Haber Ankara Muhabiri Özkan Özcan aldı.
İhlas Medya’ya iki ödül birden
16.12.2018 - 07:57 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İhlas Medya Grubu ailesi, Dünya Gazeteciler Derneğince bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Yılın En İyi Oscar Ödülleri” töreninde çifte gurur yaşadı. İhlas Haber Ajansı (İHA) ve TGRT Haber kanalı, ödüle layık görüldü.
Etiketler : İhlas Medya,TGRT Haber,Dünya Gazeteciler Derneği,
593675 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/medya/593675.aspx
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