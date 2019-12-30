Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak. MPi bilet sorgulama, Bilet sorgulama, MPİ tam liste, 2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları aramalarınızın cevabını sitemizde MPİ Bilet sorgulama linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 2020'ye girilmesine saatler kaldı. Milli piyango bileti için uzun kuyruklarda bekleyen, seri olarak alan milyonlarca vatandaş 2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Büyük ikramiyenin sahibi olmak için biletlerinindeki numaraları 'bilet sorgulama' dan aratıyorlar. Biz de sizler için 2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları, mp bilet sorgulama, 2020 milli piyango çekiliş, milli piyango çekiliş sonuçları, mpi sonuçları, bilet sorgulama, mpi tam liste gibi aramalarınızı cevapladı. İşte 2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları, BİLET SORGULAMA ve MPİ TAM LİSTE...

2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları



2020 Yılbaşı Çekiliş Milli Piyango Sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer alacak. Biletinizi sorgulatmak için MPİ bilet sorgula linkine tıklamanız yeterli olacaktır.

MPİ Bilet Sorgulama -

MPİ Tam liste öğren

MPİ tam liste piyangonun çekilmesinin ardından yayınlanacaktır. Büyük ikramiyenin biletinize vurup vurmadığını buradan öğrenebilirsiniz.

Milli piyango biletlerinin güvenlik özellikleri

Kağıdın dokusunda, yuvarlak içerisinde Milli Piyango amblemli fligran bulunuyor ve gün ışığına tutulduğunda görülüyor. Kağıdın her tarafına homojen olarak dağılmış ve yalnızca mor ışık (ultraviyole) altında görülebilen uzunluğu en az 3 milimetre olan parlayan ve kesin çizgiler şeklinde mavi ve sarı renkli görünmez elyaf da yer alıyor. Kompozisyon bölümünün üst ve alt bölümünde yer alan mini ''Milli Piyango'' yazısı, renkli fotokopi çekildiğinde dağılma özelliğine sahip. Biletin tarih ve bedelinin yazıldığı bölümdeki ince çizgiler fotokopi çekildiğinde dağılıyor ve netliğini kaybediyor.

Büyük ikramiye siz çıkarsa nereden alacaksınız

Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.