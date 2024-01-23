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    4 büyükelçiden Erdoğan'a güven mektubu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

    4 büyükelçiden Erdoğan&#039;a güven mektubu
    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina ile bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

    Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Erdoğan, daha sonra büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    BüyükelçiRecep Tayyip Erdoğan
    Haberler > Politika > 4 büyükelçiden Erdoğan'a güven mektubu
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