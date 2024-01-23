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4 büyükelçiden Erdoğan'a güven mektubu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.
Düzenleyen: Seda Çakır - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı