Ebru Karatosun ANKARA
Kamp yarın MHP lideri Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), MDK (Merkezi Disiplin Kurulu) üyeleri, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanı ile bir araya gelecek. Kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verecek olan Bahçeli, kurmaylarına, il ve belediye başkanlarına ‘ittifak kaldığı yerden devam’ mesajı iletecek. Kampta, mevcut MHP’li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar da gündeme gelecek. MHP, daha önceki yerel seçimlerde adaylarını diğer siyasi partilerden önce belirleyerek sahaya sürmüştü. Kamp Pazar günü Devlet Bahçeli’nin kapanış konuşmasının ardından bitecek.
MHP 3 gün boyunca kampta
23.11.2018 - 07:12 | Son Güncelleme: 23.11.2018 - 07:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP, 31 Mart’ta yapılacak olan yerel seçimde yeniden başlayan iş birliği gündemiyle Antalya’da kampa giriyor.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : MHP,
589986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/589986.aspx
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