Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Kamp yarın MHP lideri Bahçeli’nin açılış konuşmasıyla başlayacak. Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK), MDK (Merkezi Disiplin Kurulu) üyeleri, 81 il başkanı ve 130 belediye başkanı ile bir araya gelecek. Kampta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında bilgi verecek olan Bahçeli, kurmaylarına, il ve belediye başkanlarına ‘ittifak kaldığı yerden devam’ mesajı iletecek. Kampta, mevcut MHP’li belediyelerin taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin incelenen dosyalar da gündeme gelecek. MHP, daha önceki yerel seçimlerde adaylarını diğer siyasi partilerden önce belirleyerek sahaya sürmüştü. Kamp Pazar günü Devlet Bahçeli’nin kapanış konuşmasının ardından bitecek.