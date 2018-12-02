Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından MHP Genel Merkezinde düzenlenen programın çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Eğer bir mutabakat yapıyorsak karşılıklı jestlerimiz olacaktır” ifadesinin hatırlatılması üzerine “Cumhur İttifakı’nın içerisinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içerisinde jestler de olabilir” dedi. “Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile planlanan bir görüşmeniz var mı?” sorusunu Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güney Amerika’da olduğunu hatırlatarak “Eğer görüşme arzusu oluşursa biz her zaman görüşmeye hazırız” diye cevapladı.

Seçim iş birliği çalışmalarını MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’den oluşan heyetin yürüttüğü belirtilerek “Gelinen son durum nedir?” sorusuna karşılık Bahçeli, şunları söyledi:

İki parti yöneticisi saygıdeğer insan, zaman zaman bir araya geliyorlar. Gelişmeleri değerlendiriyorlar. Uzlaştıkları alanlar oluşuyor. Üzerinde çalışmalar yapılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı’nın dönüşünde zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanı’na arz edeceklerdir. Sonra da karşılıklı değerlendirme ihtiyacı doğarsa da gereği yapılır. Şu ana kadar ki gelişmeler olumlu olmaktadır. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor.

Bahçeli, bir başka soru üzerine “Muhalefet koalisyon düşünüyorsa yapsın. ‘Millet İttifakı’ veya ‘Zillet İttifakı’ dediğimiz ittifakı, koalisyona dönüştürmek istiyorsa, onların en tabii hakkıdır” değerlendirmesinde bulundu.

MHP lideri, Ergenekon davasında savcının mütalaasını da “Bu dava, iddianameye göre çökmüş durumdadır” diye değerlendirdi.