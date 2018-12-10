11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.
Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu açıklaması
10.12.2018 - 16:18 | Son Güncelleme: 10.12.2018 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.
Etiketler : Abdullah Gül,
592779 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/592779.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER