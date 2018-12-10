Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ofisinden, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada ''Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır'' ifadelerine yer verildi.