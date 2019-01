Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Irak’ın istikrar ve yeniden imarına yönelik çabalara her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile baş başa görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan konuşmasında Irak’ın kendi ayakları üstünde durmasının, bölgesel güvenlik ve istikrar bakımından da son derece önemli olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Irak’ın yeniden imarı için Kuveyt’te düzenlenen konferansta 5 milyar dolarlık kredi taahhüt etmiştik. Bu taahhüdümüzü hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı hızlandırdık. Az önce yaptığımız heyetler arası toplantıda bunu görüştük. Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere, Irak’taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız.

Görüşmelerde ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ulaştırma, gümrük, enerji ve su gibi alanlarda iş birliğinin artırılması imkânlarını da ele aldıklarını bildiren Erdoğan, ikili ticarette 2013 yılında 16 milyar dolarla bir rekor kırdıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şimdi kaldığımız yerden, hem onu egale edelim hem de 20 milyar dolara bunu yükseltelim. Bu seviyeyi yeniden yakalamak, hatta ikiye katlayalım, bunu yapabilecek güce sahibiz. Türk özel sektörü, Irak ekonomisinin canlandırılması için her türlü katkıyı yapabilecek imkâna sahiptir. Kapsamlı Ekonomik İş Birliği Anlaşması’nın bir an önce Irak tarafından yürürlüğe konulmasını arzu ediyoruz. Aynı şekilde Yatırımların Karşılıklı Teşviki Anlaşması’nı da en kısa sürede sonuçlandırmayı arzuluyoruz. Irak ile güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle savunma sanayinde iki ülkenin yapabileceği çok şey olduğunu dile getiren Erdoğan “DEAŞ, PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri hem Türkiye hem de Irak için tehdit oluşturmaktadır. Bu konuları değerli dostumla ayrıntılı bir şekilde ele aldık. Terörle mücadelemizde başarıya ulaşabilmek için birlikte çalışmanın öneminin farkındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte bu alandaki iş birliğimizi derinleştireceğiz” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih de “Türkiye’nin Irak’ta terörden arındırılmış bölgelerin yeniden imarı konusundaki katkılarını bekliyoruz” dedi. Salih, Irak’ın yeniden imarı ve kurumsal yapısıyla tekrar güçlenerek bölgede rolü açık, güçlü bir ülke olarak tekrar hak ettikleri konumda olmayı arzuladıklarını belirterek “Bu bağlamda komşu Türkiye’ye dostluk, kardeşlik ve her alanda ortak iş birliği mesajıyla da geldik” ifadelerini kullandı. Salih, iki ülke arasındaki bu ortaklığın sadece iki ülkeye değil tüm bölgeye hizmet edeceğinin altını çizdi.