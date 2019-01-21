Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Parti Afyonkarahisar Milletvekili hukukçu Ali Özkaya,12 Mart’a ertelenen Sözcü davasında yargılanan şüphelilerin ‘düşmanımın düşmanı dostumdur’ mantığıyla hareket ettiklerini söyledi.

Sözcü’nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti iktidarını uzaklaştırmak için FETÖ’nün taktikleriyle saldırdığını ifade eden Özkaya “Bunlar ‘FETÖ’nün terör örgütü olduğunu 15 Temmuz’da öğrendik’ diyorlar. ‘Bugüne kadar terör örgütü olduğunu bilmiyorduk’ diyorlar. Fakat bize de ‘Neden bu adamlara engel olmadığımızı’ soruyorlar. Kendi kendilerine çelişiyorlar” dedi. Özkaya şunları kaydetti:

PROPAGANDASINI YAPIYORLAR

FETÖ’nün terör örgütü olduğunu 15 Temmuz’da öğrendiklerini söylüyorlar ama terör örgütünün her türlü propagandasını da yapıyorlar. Sırf Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlıkları onları bir terör örgütünü savunmaya ve onlar gibi davranmaya itiyor. Bu kişilerin Cumhurbaşkanımıza olan düşmanlıkları vatan düşmanlarının yanına geçerek onları savunmakta eş değer hâle getirmiştir.

SÖZ SÖYLEME HAKLARI YOK

Bunlar, ‘Balkan harbinde Edirne’ye Enver gireceğine, Yunan girsin’ diyenlerle aynı duygu ve düşünceyi paylaşıyorlar. FETÖ terör örgütünü 15 Temmuz’a kadar anlayamamışlar. Cumhurbaşkanımız 2013’ten itibaren bunlarla çok sert bir mücadele yürütürken 2014’ün başında da her türlü söylemlerimize rağmen o gün FETÖ’yü savunanların, bugün hiç utanıp sıkılmadan Cumhurbaşkanımıza söz söyleme hakları yoktur.

AYNI ORKESTRA ŞEFİ KOORDİNE EDİYOR

TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu Başkanı, eski Cumhuriyet Başsavcısı Reşat Petek, 28 Şubat döneminde olduğu gibi 15 Temmuz öncesi ve sonrasında bazı gazetelerin ve televizyonların FETÖ’nün propagandasını yaptığını söyledi. FETÖ’nün kamuoyunu etkilemek ve onları yanına almak için medya organlarını kullandıklarını ifade eden Petek “Türkiye’de olup bitenleri farklı gösteren, postmodern bir darbeye zemin hazırlamak için olayları ters-düz ederek anlatma politikasına alet olan veya araç olarak kullanılan basın organları vardı. 28 Şubat döneminde Samanyolu, Bugün, Zaman gibi bunların dergileri de özellikle FETÖ’nün gerçek yüzünü gizleyen, kumpas davalarında sözde delilleri her gün tekrar ederek basın kullanıldı. Nitekim günümüzde de bazı gazetelerin, aynı orkestra şefinin koordinasyonunda menfi bir propaganda yaptıklarını görüyoruz. Toplumumuz bunun farkında” dedi. Türkiye’de karanlık bir tablo çizmek istediklerini belirten Petek “Terör örgütleri mensupları yargılanırken bir mağdur edebiyatı tutturarak, olumsuz propagandalarla mevcut Cumhurbaşkanımızı, hükûmeti yıpratmak, 15 Temmuz’da uçaklarla silahlarla yapamadıkları darbeyi bu defa Türkiye’de bir kaos ortamı oluşturmak suretiyle gerçekleştirmek istiyorlar” diye konuştu.

DUMANLI'DAN FETÖ-SÖZCÜ İŞ BİRLİĞİNİN İTİRAFI

FETÖ’nün MİT tırları ihaneti, şike ve askerî casusluk kumpasları ile 17-25 Aralık darbe girişimine ilişkin örgüt tarafından servis edilen belgeleri yayımlayan Sözcü gazetesine hain yapının tepe yöneticileri sahip çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sözcü hakkında hazırlanan iddianamede, aynı kelimelerin farklı gibi görünen yayın organlarınca birlikte kullanılarak bu haberlerin, örgütsel bir yapı içerisinde tek merkezden talimat alarak ve ortak hareket ettiği anlatılıyor. Ayrıca “Zira dışarıya karşı ve şekli olarak farklı kuruluşlarmış gibi görünen yayın organlarının gerçekte öyle olması hâlinde aynı bakış açısıyla haber yapmalarının mümkün olmayacağı” vurgulanan iddianamede örnek olarak örgütün firari tepe yöneticilerinden, eski Zaman gazetesi genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın açıklamaları gösterildi. İddianamede, 1 Eylül 2015 yılında Kanaltürk’te yapılan yine örgütün tepe yöneticilerinden firari Tarık Toros’un sunduğu ve Dumanlı’nın konuk olarak katıldığı programa da yer veriliyor. Söz konusu programda Dumanlı, Sözcü’yü örgütün diğer gazeteleriyle birlikte örnek göstererek şunları söylüyor: Sözcü gazetesinin birinci sayfasını görmeyen seyirciler varsa internetten baksınlar. Sözcü bugün çok haklı olarak bir çığlık, bir feryat içerisinde diyor ki Sözcü susarsa Türkiye susar. Bugün susarsa da Türkiye susar. Zaman susarsa da Cumhuriyet Susarsa da… Bu susturmanın sonu yok ki.