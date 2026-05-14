ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, dünya ekonomisinin ve küresel güvenliğin geleceğini şekillendirecek kritik görüşmeler için bugün Pekin’de bir araya geldi. Büyük Halk Salonu’nda düzenlenen görkemli törenin ardından kameraların karşısına geçen iki lider, ikili ilişkilerde "stratejik istikrar" ve "ortak gelecek" vurgusu yaptı.

Dünya siyasetinin gözü kulağı Pekin’e çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump’ın tarihi Çin ziyareti, bugün Büyük Halk Salonu’nda gerçekleştirilen kritik zirveyle devam ediyor.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin ve ABD’nin birer rakip değil, ortak olması gerektiğini belirtti.

Trump, "Daha önce hiç olmadığı kadar muhteşem bir karşılama aldığını" söyledi.

"Sizinle birlikte olmak büyük bir onurdur" diyen Trump, bugün erken saatlerde Xi ile verimli görüşmeler yaptığını ve birçok konuyu ele alma fırsatı bulduklarını, bunun "değerli" bir deneyim olduğunu söyledi.

Trump konuşmasının devamında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.

Zirvenin ana gündem maddeleri arasında, milyarlarca dolarlık yeni ticaret anlaşmaları, teknoloji transferleri, Tayvan meselesi ve Orta Doğu’daki bölgesel istikrarın sağlanması yer alıyor. Trump’a bu ziyarette Elon Musk ve Tim Cook gibi teknoloji dünyasının dev isimlerinden oluşan geniş bir iş heyeti de eşlik ediyor.

