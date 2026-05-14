MHP'nin bir il teşkilatı daha feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Malatya il teşkilatının feshedildiğini duyurdu. Yalçın, MHP Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını açıkladı.

MALATYA İL BAŞKANLIĞI GÖREVİNE TURGAY ŞENGÖNÜL ATANDI

Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Malatya il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül atanmıştır."

ÇOK SAYIDA İLDE TEŞKİLATLAR FESHEDİLMİŞTİ

MHP Genel Merkezi tarafından nisan ayı başından bu yana feshedilen il teşkilatları ise şu şekilde:

İstanbul İl Teşkilatı (6 Nisan 2026'da 39 ilçe teşkilatıyla birlikte feshedildi)

Kütahya İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Eskişehir İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Kars İl Teşkilatı (16 Nisan 2026)

Bilecik İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Çanakkale İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Muğla İl Teşkilatı (17 Nisan 2026)

Bolu İl Teşkilatı (20 Nisan 2026)

Ardahan İl Teşkilatı (21 Nisan 2026)

Gaziantep İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Bingöl İl Teşkilatı (24 Nisan 2026)

Teşkilatları feshedilen söz konusu illere yeni isimler atanmıştı.

