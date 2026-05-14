Sosyal medyada son dönemde yapay zeka ile hazırlanan içerikler gündem olmaya devam ediyor. Özellikle futbol taraftarlarını konu alan yapay zeka görselleri ve videoları kısa sürede viral hale geldi. Peki, yapay zeka taraftar görseli, videosu nasıl yapılır?

Sosyal medyayı kasıp kavuran yapay zeka taraftar paylaşımlarına yenileri ekleniyor. Bu akımda kullanıcılar, kendilerini sanki bir stadyum tribününde maç izlerken canlı yayın kamerasına yakalanmış gibi gösteren son derece gerçekçi yapay zeka videoları paylaşıyor.

Farklı yapay zeka uygulamaları kullanılarak hazırlanan içeriklerde taraftarlar; tribün atmosferi, forma tasarımları, maç kutlamaları ve sinematik sahnelerle yeniden oluşturuluyor. Gerçek görüntüleri andıran videolar sosyal medya platformlarında milyonlarca kez izlenirken, yeni akım kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.

Kullanıcılar, metin komutlarıyla çalışan yapay zeka araçları üzerinden kendi takımlarına özel görseller ve kısa videolar oluşturabiliyor.

YAPAY ZEKA TARAFTAR FOTOĞRAFI/VİDEOSU NASIL YAPILIR?

Kullanıcılar kendi fotoğraflarını yapay zeka araçlarına yükleyerek detaylı komutlarla bu kareleri sinematik bir stadyum atmosferine dönüştürüyor. Ortaya çıkan videolarda kişi, sanki gerçekten tribünde oturup maçı izliyormuş ve televizyon yayını kamerası tesadüfen ona odaklanmış gibi gösteriliyor. TikTok ve Instagram’da paylaşılan bu videolar ise kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaşıyor.

ADIM ADIM "AL" TARAFTAR VİDEOSU

İlk olarak kendi yüzünüzün net göründüğü bir fotoğraf seçin.

Seçtiğiniz fotoğrafı "Gemini" veya "ChatGPT" yapay zeka araçlarına yükleyin.

Ardından yapay zekayı yönlendirici bir komut girin. (Canlı maç sırasında tribünde oturan bir taraftarın sinematik stadyum sahnesini oluştur. Görüntü, TRT 1 CANLI logosu bulunan gerçek bir televizyon yayını gibi görünmeli. TV yayın kamerasına tesadüfen yakalanmış gibi görünsün. Stadyum ışıkları, duygusal atmosfer, tezahürat yapan taraftarlar, ultra gerçekçi görüntü, alan derinliği efekti, canlı spor yayını tarzı, dramatik yakınlaştırma, doğal taraftar tepkileri ve 4K sinematik görünüm.)

Daha sonra görseli Seedance platformuna yükleyin.

Video komutu kısmına: "Make a realistic video" yazın.

Sistem birkaç saniyelik gerçekçi bir tribün videosu oluşturacaktır.

